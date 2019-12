A Sant'Agata Li Battiati manifestazione dedicata alle discipline marziali cinesi. C'era anche la scuola ragusana Arti D'Oriente - Ragusa Oggi

A Sant’Agata Li Battiati manifestazione dedicata alle discipline marziali cinesi. C’era anche la scuola ragusana Arti D’Oriente

Una intensa giornata di sport e divertimento. E’ questa la sintesi della manifestazione svoltasi nei giorni scorsi al palazzetto di Sant’Agata Li Battiati nel contesto della manifestazione organizzata da Daniel Romeo con il supporto dell’Itka e targata Fiwuk – Csen che ha ospitato la partecipazione di oltre 100 allievi con scuole provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia. L’evento agonistico è stato caratterizzato dalle discipline cinesi del Wushu Kung Fu, coordinate dal responsabile Fiwuk e Csen, il maestro ragusano Davide Migliorisi, con le forme a mano nuda e armata degli stili tradizionali, il tuishou, il sanda, e le discipline della kick boxing, coordinate dal responsabile Wtka Maurizio Arena.

Gli atleti hanno gareggiato divisi per fasce d’età, pesi e categorie, partendo dai giovanissimi fino agli over. Numeroso e partecipe il pubblico presente alla manifestazione: un’occasione unica per assistere alle dimostrazioni pratiche delle discipline marziali cinesi che fanno parte di una tradizione lunga centinaia di anni.

Il maestro Davide Migliorisi, responsabile del settore Wushu Kung Fu – sanda per lo Csen Sicilia, e delegato provinciale Fiwuk Ragusa, ha portato i saluti delle presidenze nazionali di Fiwuk e Csen, ringraziando poi le famiglie e gli accompagnatori intervenuti alla manifestazione e tutti gli allievi che hanno partecipato alla gara, dando dimostrazione del valore sportivo attraverso correttezza e passione.

Un grande merito va attribuito, inoltre, al giovane Daniel Romeo, da anni impegnato agonisticamente negli sport da combattimento, per aver dato vita ad un appuntamento sportivo pienamente riuscito. “Faccio i complimenti al maestro Migliorisi – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – per avere saputo interpretare pienamente quelli che sono gli obiettivi che si prefigge il nostro ente di promozione sportiva. Sono certo che non mancheranno altri riscontri positivi rispetto al grande impegno profuso dal nostro rappresentante Kung fu e sanda per la Sicilia”.