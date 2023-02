A San Giacomo disservizi idrici perenni. Ma le bollette arrivano puntuali

Ancora una volta i residenti di San Giacomo, frazione rurale di Ragusa, dovranno fare i conti con la mancanza di acqua. I disservizi idrici a San Giacomo sono costanti e non si riescono a risolvere, evidentemente. Numerose abitazioni sono senza acqua corrente.

CARENZA IDRICA, MA LE BOLLETTE ARRIVANO PUNTUALI

Il Consorzio di bonifica o l’amministrazione comunale dovranno pur far qualcosa per risolvere la questione, dato che sono mesi (per non dire anni), che esiste questo problema. Ancora più grave il fatto che a distanza di mesi non si sia riuscita a trovare una soluzione e che arrivino, come una circostanza che ha il sapore di una beffa, le bollette idriche da pagare spedite dall’ente gestore di un servizio che ormai è solo un disservizio. Tutto questo è senza significato, anche perchè è evidente che non è solo un problema relativo alla siccità.