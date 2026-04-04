A Sampieri rifiuti ovunque e tensione: operatore ecologico aggredito in strada

Ad auspicare il pugno fermo contro quei cittadini che si disfanno di rifiuti indifferenziati ed ingombranti sulle pubbliche vie gli abitanti della frazione sciclitana. La più tranquilla e la più suggestiva del litorale, suddivisa fra Sampieri bassa vicina al mare e Sampieri alta che guarda sulla costa come da un belvedere, lamenta azioni di inciviltà. Nei giorni scorsi anche un episodio increscioso con un cittadino che ha aggredito gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti all’interno della borgata; aggressione che ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine e che ha lasciato tanta amarezza fra gli abitanti. “La situazione non è più accettabile. In questa borgata si vive anche di turismo e di qualità ambientale e tutti devono fare la propria parte per mantenerlo decoroso – afferma Marco Lopes – le segnalazioni più frequenti riguardano alcune zone della borgata rivierasca di Scicli, non si tratta solo di sacchi lasciati fuori orario, ma anche di rifiuti abbandonati lungo le strade o nei fossi. Nelle campagne sono stati trovati vasi in ceramica, piatti doccia e sacchi pieni di calcinacci. A breve vi sarà la bonifica dei luoghi? La ditta Impregico dovrebbe intervenire prontamente con i suoi operatori alla bonifica delle aree in questione: è sempre attenta alle esigenze della cittadinanza e del nostro territorio”.

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