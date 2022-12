A Ragusa tutti pazzi per il “Villaggio del Gusto”. VIDEO E FOTO

Una bella e piacevole novità per il Natale della città di Ragusa. Stiamo parlando del Villaggio del Gusto promosso da Slow Food Ragusa e Slow Food Sicilia con il supporto del Comune di Ragusa – Assessorato allo Sviluppo Economico. Inaugurato nei giorni scorso, per l’Immacolata, il Villaggio del Gusto vede oltre 30 casette su via Roma, dunque in centro storico, che accolgono produttori da varie zone della Sicilia che mettono in bella mostra produzioni biologiche e d’eccellenza, qualità agroalimentare da assaggiare ma anche da regalare per Natale.

Ci sono formaggi, salumi, marmellate, miele, birre artigianali, ortaggi freschi, la cipolla di Giarratana e tanti altri prodotti molti dei quali Igp o Dop o comunque presidi Slow Food. A queste casette sono state abbinate alcune iniziative che si svolgono in piazza San Giovanni dove, oltre alla presenza di altri produttori, si svolgono i laboratori del gusto. In base al programma, facilmente reperibile online, c’è la possibilità di poter degustare i prodotti più buoni della nostra terra.