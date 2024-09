A Ragusa stabilizzato il personale degli asili nido

Dal 16 settembre il Comune di Ragusa vedrà l’ingresso stabile di 4 educatrici e 4 operatrici socio-assistenziali (OSA) nei suoi asili nido. Questo ampliamento del personale, frutto di una procedura di stabilizzazione, rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi educativi offerti dal comune. L’assessore al Personale e alla Pubblica istruzione, Catia Pasta, ha sottolineato come l’inserimento di queste figure, atteso da anni, risponda alla necessità di estendere i servizi educativi a un numero sempre maggiore di famiglie.

Nel biennio 2023-2024, grazie al fondo di solidarietà, è stato già possibile aumentare del 10% il numero di bambini accolti nel servizio mattutino, con 18 nuovi posti, e avviare uno spazio gioco pomeridiano in due asili, accogliendo ulteriori 32 bambini. Per il 2024-2025 l’obiettivo è ampliare ulteriormente lo spazio gioco, aumentando di 30 posti a partire dal 1° ottobre.

Sono 6 gli asili nido comunali

Attualmente i 6 nidi comunali ospitano circa 180 bambini, ma il Comune ha in programma di aggiungere altre 4 strutture (a Marina di Ragusa, via Australia, Cisternazzi e Spadola), che permetteranno di accogliere fino a 200 bambini in più. Questo ampliamento rappresenta un investimento significativo di oltre 6 milioni di euro.

L’assessore ha inoltre sottolineato che la stabilizzazione delle 8 professioniste rappresenta non solo una garanzia di continuità e qualità per i servizi educativi, ma anche un riconoscimento della dignità lavorativa per il personale coinvolto.

© Riproduzione riservata