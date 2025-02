A Ragusa si presenta “Picciriddi”, il nuovo progetto di Servizio Civile

Venerdì 7 febbraio 2025, alle 16.30, presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni, nell’ambito dell’iniziativa “Open Day Servizio Civile”, sarà illustrato il nuovo progetto di Servizio Civile del Comune di Ragusa “Picciriddi” che avrà sede presso i sei asili nido della città.

Ad intervenire saranno l’assessore allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono, l’assessora all’Istruzione, Catia Pasta, e il referente A.S.So.D e progettista SCU, Filippo Spadola.

Il progetto di Servizio Civile Universale ‘Picciriddi’ avrà la durata di 12 mesi, vedrà impegnati 12 giovani operatori volontari e si svolgerà presso i 6 Asili Nido del Comune di Ragusa. Il progetto è stato sviluppato in coprogettazione con A.S.SO.D. onlus.

“Il progetto – ha dichiarato l’assessore Giovanni Iacono, promotore del progetto per il Comune di Ragusa – introduce, per la prima volta, negli asili nido il servizio civile con il quale abbiamo già impegnato in questi anni, in tantissimi settori, 350 giovani, vuole contribuire al maggiore sostegno all’infanzia, potenziando la qualità dei servizi in favore dei minori e a sostegno delle famiglie, a supporto delle educatrici ed educatori”.

