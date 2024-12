A Ragusa scatta la “cannoloterapia”. Al Villaggio del Gusto di Slow Food che prosegue in centro storico

RAGUSA – C’è un’esperienza che va oltre il semplice assaggio di un dolce: si chiama cannoloterapia e nasce dall’idea di celebrare il simbolo della pasticceria siciliana, il cannolo, trasformandolo in un viaggio di gusto e scoperta. Al Villaggio del Gusto di Ragusa, questa particolare attività diventa questo fine settimana il fulcro di un racconto più ampio, fatto di sapori, tradizioni e storie del territorio. Il Villaggio del Gusto prosegue lungo via Roma a Ragusa con le sue casette natalizie dedicate alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico locale. Organizzato da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa, con il supporto del Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti” e del Comune di Ragusa, il Villaggio del Gusto è uno spazio pensato per valorizzare i prodotti del territorio attraverso un programma di laboratori, degustazioni e incontri con produttori e artigiani. Questo fine settimana, il calendario prevede diverse attività alla Casa Slow Food Sicilia, dove i laboratori del gusto offriranno l’occasione di approfondire tradizioni e sapori della zona. Venerdì 20 dicembre, i visitatori potranno scoprire l’uso delle verdure selvatiche in focacce e pizze, grazie alla Comunità Slow Food di Vittoria. Seguirà un incontro dedicato alla cicerchia degli Iblei, un legume antico che racconta la biodiversità del territorio, e infine l’appuntamento con il laboratorio sui dolci presìdi e la appunto la “cannoloterapia”, laboratorio dedicato al cannolo, il dolce simbolo della pasticceria siciliana, raccontato e preparato dai maestri di Slow Food e dalla Pasticceria Neri di Siracusa. Senza dubbio uno degli appuntamenti più particolari.

Sabato 21 dicembre, il Villaggio aprirà eccezionalmente sia al mattino che al pomeriggio, con un programma che include nel pomeriggio la presenza dei produttori della Cipolla di Giarratana, presidio Slow Food, ed ancora l’Istituto Galileo Ferraris di Ragusa, i cui studenti mostreranno preparazioni realizzate con ingredienti di qualità. La giornata si chiuderà con un incontro dedicato ai pani tradizionali di Modica, accompagnati da altri prodotti simbolo degli Iblei.

Domenica 22 dicembre, i legumi e i semi del territorio saranno al centro di un laboratorio guidato da Giovanni Maltese della Condotta Slow Food di Ragusa. Successivamente, la Comunità dei Prodotti da Forno di Ragusa presenterà il tradizionale “Sfuogghiu” di ricotta, una preparazione che porta con sé memorie e sapori della cucina locale e proprio nelle ultime ore è stato identificato come nuovo prodotto De.Co. dal Comune di Ragusa. Il Villaggio del Gusto resterà aperto anche durante le festività natalizie con aperture straordinarie: la mattina del 24 dicembre, il pomeriggio del 25 e sia la mattina che il pomeriggio del 26 dicembre. Si proseguirà inoltre dal 27 al 29 dicembre, con un’ultima giornata che vedrà l’apertura mattutina e pomeridiana. “Un’occasione per incontrare chi lavora con passione per mantenere vive le tradizioni siciliane e per conoscere prodotti che raccontano il legame profondo tra la terra e le sue comunità”, spiegano da Slow Food Ragusa e Slow Food Sicilia. Info e programma dettagliato sui canali social di Slow Food Ragusa e sul sito di Slow Food Sicilia.

