A Ragusa rivive Maria Callas. Concerto tributo alla cantante greca

“Diva’s… Omaggio a Maria Callas” è il prossimo evento al Nuovo Teatro Leader (via Ettore Fieramosca n. 163), sabato 11 marzo alle ore 20.30 organizzato dall’associazione Melodica. Si esibiranno il soprano Samantha Sapienza e la pianista Nadia Testa, accompagnate dalla voce recitante di Elisabetta Iannaccone.

Umanità ed arte nella Callas

“Ci sono due persone in me: mi piacerebbe essere Maria, ma devo vivere all’altezza delle aspettative della Callas”: così parlava di sé in un’intervista Maria Callas, un mito che da una parte rappresenta una personalità provata dalla sua infanzia e dalle sue sfortunate vicende amorose; dall’altra un personaggio unico per la sua voce e per l’interpretazione dei personaggi operistici. Umanità: Maria. Arte: Callas! “… perché la Callas una volta era Maria”, come scherzosamente si definì lei stessa in un’intervista.

“Diva’s… Omaggio a Maria Callas” sarà un tributo alla grande donna e cantante lirica greca che ha conquistato il mondo intero con la sua voce straordinaria e la sua presenza scenica senza eguali. Il soprano Samantha Sapienza e la pianista Nadia Testa interpreteranno in modo sublime celebri brani che la Callas ha reso indimenticabili, per una esperienza emozionante che sarà arricchita dalla voce recitante di Elisabetta Iannaccone:

Una figura universale e senza tempo

“La figura di Maria Callas è universale e senza tempo – commenta la direttrice artistica di Melodica, Diana Nocchiero – La sua voce, potente e straordinariamente elastica, è stata definita “divina”, capace di esprimere una gamma di emozioni senza pari, dalla tristezza alla gioia, dal dramma alla tenerezza. La Callas ha trasformato l’opera in un’esperienza totale, grazie alla sua interpretazione intensa e coinvolgente”.