Melodica, il concerto “Amore, Musica, Follia” con l’Arthaus Music Trio al Nuovo Teatro Leader di Ragusa

La 28esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima” ospiterà il “Arthaus Music Trio”, composto da Daniela Gentile al pianoforte, Marco Reiss al violino e Luigi Santo alla tromba. Il concerto intitolato “Amore, musica, follia” si terrà sabato 21 gennaio alle ore 20.30 al Nuovo Teatro Leader di Ragusa e avrà come programma musicale una combinazione di opere di grandi autori classici e compositori del ‘900. Il concerto promette di essere un’esperienza emozionante per il pubblico della rassegna diretta da Diana Nocchiero. Il “Arthaus Music Trio” mira a creare una connessione emotiva con il pubblico attraverso la capacità di trasmettere in modo semplice ma non banale il proprio amore per la musica, mettendo in risalto le caratteristiche uniche dei tre strumenti.



Daniela Gentile, si è diplomata presso il Conservatorio di Musica “A.Casella” di L’Aquila con il massimo dei voti e lode. Ha preso parte al Corso di perfezionamento pianistico tenuto presso la Julliard School negli Stati Uniti ed è docente di pianoforte nel Conservatorio di Musica di Bari. Marco Reiss, è membro dell’Orchestra Filarmonica di Magdeburgo e primo violino di spalla dell’orchestra. È fondatore e direttore del Quartetto Rossini e ambasciatore culturale della città di Magdeburgo. Luigi Santo, si è diplomato in Tromba al Conservatorio di Musica di Cosenza e ha continuato gli studi musicali a Parigi. Ha effettuato numerosi concerti in Italia e all’estero.