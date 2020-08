A Ragusa il contagio sale, due persone ogni positivo. Parla il manager Asp. La Sicilia prima regione in Italia.VIDEO - Ragusa Oggi

A Ragusa il contagio sale, due persone ogni positivo. Parla il manager Asp. La Sicilia prima regione in Italia.VIDEO

Il manager dell’Asp, Angelo Aliquò, in un messaggio video sui social, si è detto preoccupato per la situazione contagi e ha invitato tutti nuovamente la pieno rispetto delle regole, in primis mascherine e distanziamento sociale. “La situazione è molto preoccupante perché vedo i numeri e vedo anche persone che continuano ad abbracciarsi e baciarsi come se nulla fosse – ha detto in video il manager – Sono dovuto perfino intervenire nei confronti di un medico Asp che salutava i propri conoscenti, ed erano numerosi, tranquillamente. Non dobbiamo stare così sereni, come se ormai è tutto passato. Non è così. In Asp facciamo circa 200 tamponi al giorno e ci sono contagi che crescono con un ritmo di due contagi e mezzo ogni positivo. Per cui se continuiamo così avremo presto anche 20 positivi al giorno.

Sono nove le regioni con Rt maggiore di uno, tre in meno rispetto alla settimana scorsa quando se ne contavano 12, con la Sicilia che con 1.40 ha quello piu’ alto a livello nazionale. Lo affermano i dati settimanali diffusi oggi dal ministero della Salute, secondo cui invece tre regioni, Basilicata, Calabria e Molise, hanno un valore pari a zero. La cifra ha superato il valore di soglia anche in Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,Toscana e Veneto.

