A Ragusa, fra oggi e domani, possibili disservizi idrici. Ecco perchè e dove

Fra oggi, 3 gennaio e domani, 4 gennaio, a Ragusa potrebbero verificarsi dei disservizi idrici. In particolare, le zone interessate sono quelle dei Cappuccini, via Archimede e Palazzello.



Questo perchè Enel Distribuzione sta effettuando alcuni lavori di manutenzione alla rete elettrica in contrada Lusia, e ciò ha comportato la temporanea sospensione dell’impianto di sollevamento idrico comunale.

La raccomandazione è quella di utilizzare l’acqua in modo controllato.



Eventuali richieste di fornitura con autobotte potranno essere effettuate mediante il modulo on line o, dalla giornata di domani, al numero 0932676421 operativo nei seguenti orari: dalle 08:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì e dalle 14:30 alle 17:30 nelle giornate di martedì e giovedì.