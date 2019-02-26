A Ragusa bambini e teenagers imparano l’inglese con lezioni divertenti e vivaci. Spopola il metodo di Helen Doron English da 0 a 19 anni

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Parlare e capire l’inglese, prima ancora d’imparare a leggerlo e a scriverlo, con lezioni divertenti e vivaci. Un metodo che già spopola a Ragusa.

E’ il metodo innovativo di Helen Doron English, inventato trent’anni fa dalla linguista ed educatrice di origine britannica Helen Doron, che ha rivoluzionato il modo d’insegnare una lingua, portando milioni di bambini e ragazzi in tutto il mondo a raggiungere una padronanza dell’inglese senza sforzo, ma attraverso il gioco e il divertimento.

Era il 2013 quando Jenny Ardiri decise di aprire una scuola Helen Doron English a Ragusa, portando nel capoluogo ibleo il concetto di apprendimento precoce di una lingua straniera. Una precorritrice, insomma, per tutte quei centri nati negli anni a seguire che si sono ispirati a questa scelta.

Oggi Helen Doron è leader mondiale del settore ESL (inglese come seconda lingua) con sedi in oltre 30 paesi e con più di 2 milioni di bambini e ragazzi coinvolti. Un successo planetario, dovuto all’approccio innovativo su cui si fonda questo metodo che mette al bando le tradizionali metodologie, basate su noiose, anonime e spesso affollate lezioni assolutamente improduttive, per scegliere il gioco e il divertimento come strade predilette per un apprendimento sin dalla più tenera età.

Quattro i principi su cui si basa il metodo Helen Doron English, chiavi della sua diffusione mondiale:

– l’ascolto ripetuto, attraverso l’ascolto di materiale audio specificatamente realizzato a casa e a scuola;

– il rinforzo positivo, che sceglie l’elogio come “premio” per ogni conquista fatta dall’alunno;

– classi di piccoli gruppi;

– apprendimento e divertimento, come strada alternativa all’acquisizione repentina e senza fatica della lingua.

A questi si aggiunge la preparazione di altissimo livello delle insegnanti Helen Doron English, madrelingua e non, selezionate direttamente dalla casa madre, certificate secondo rigidi principi di esperienza all’estero e sottoposte a una continua formazione.

Tanti i corsi offerti, specifici per ogni fascia d’età da 3 mesi fino a 19 anni, a cui si aggiungono:

– corsi per le vacanze, adatti sia per gli studenti già iscritti che per chi vuole approcciarsi per la prima volta al metodo;

– collaborazione con scuole dell’infanzia pubbliche convenzionate, già attiva in provincia di Ragusa con la presenza di insegnanti certificate Helen Doron English in alcune scuole. Si tratta di un importante servizio attraverso cui l’insegnamento della lingua straniera da parte di personale esterno, finora diffuso nel settore privato, ma scarsamente presente nel pubblico, approda in maniera strutturata anche nelle scuole pubbliche;

– preparazione agli esami per la certificazione Cambridge ESOL e sede di esame Cambridge ESOL.

Con Helen Doron English, imparare l’inglese non è mai stato così facile e divertente e se effettui l’iscrizione per il nuovo anno entro maggio potrai usufruire di un’imperdibile promozione!

Per informazioni 0932.1912130 – ragusa@helendoron.com.

La scuola Helen Doron English a Ragusa si trova in via Pastore Giulio (angolo via Monsignor Iacono).

https://www.facebook.com/HelenDoronLearningCentreRagusa

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