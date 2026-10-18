Modica, dopo il grave incidente di agosto finalmente riabbraccia la sua piccola Giulia

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“Mio fratello, a parte la riabilitazione, è vivo, è sveglio, cammina, è tornato a sorridere tra di noi e soprattutto ha riabbracciato la sua piccola Giulia che in questi mesi lo ha cercato ed aspettato impazientemente”. È la notizia più bella, quella che familiari, amici e quanti hanno seguito con apprensione la vicenda aspettavano da settimane.

A darla è ancora una volta la sorella del giovane modicano rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale sulla provinciale 45, la strada che collega Modica a Pozzallo, all’alba del 19 agosto scorso. Parole cariche di emozione, che raccontano una rinascita dopo giorni di paura e incertezza e restituiscono alla famiglia la gioia di poter guardare al futuro con rinnovata speranza. Il passaggio più toccante del messaggio è quello dedicato alla piccola Giulia, che in questi mesi ha cercato il suo papà e lo ha aspettato con impazienza. Un’attesa difficile, finalmente conclusa con l’abbraccio tanto desiderato, quello che oggi assume il significato più profondo: il ritorno alla vita quotidiana, agli affetti e ai sorrisi condivisi.

La sorella ha voluto anche rivolgere un sentito ringraziamento a quanti sono stati vicini alla famiglia durante il lungo periodo di angoscia: “Grazie di cuore a chi ha espresso vicinanza con la preghiera e vicinanza fisica a me ed alla mia famiglia”. La bella notizia riporta inevitabilmente a quanto accaduto ad agosto, quando il giovane, rimase coinvolto in un violento incidente lungo la provinciale Modica-Pozzallo. L’automobile sulla quale viaggiava era uscita dalla carreggiata, finendo contro un muro a secco. L’impatto era stato particolarmente violento e le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime. Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato all’ospedale di Modica, e successivamente si era reso necessario il trasferimento in elisoccorso a Catania.

In quelle ore drammatiche la sorella aveva lanciato sui social un accorato appello alla preghiera, chiedendo a tutti di unirsi alla famiglia nella speranza che il giovane potesse superare la fase più critica e tornare dalla sua bambina. L’appello aveva raccolto numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza. La vicenda aveva suscitato anche indignazione dopo che la famiglia aveva denunciato la circolazione di un video girato subito dopo l’incidente, lamentando che qualcuno si fosse fermato a filmare invece di prestare aiuto. Oggi, però, a prevalere è finalmente la gioia. Il giovane è sveglio, cammina, ha ritrovato il sorriso ed è tornato ad abbracciare la sua piccola Giulia. Resta da affrontare il percorso di riabilitazione, ma il quadro raccontato dalla sorella segna una svolta positiva dopo settimane segnate dalla paura.

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