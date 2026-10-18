Meteo Sicilia, L’autunno ingrana la marcia: il bel tempo ha le ore contate

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Il sole potrebbe presto lasciare spazio alle nuvole e alla pioggia anche in Sicilia. Dopo una fase caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e temperature gradevoli, l’alta pressione comincia a indebolirsi, aprendo la strada a correnti più instabili che interesseranno progressivamente buona parte dell’Italia.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, il cambiamento prenderà il via già oggi, domenica 18 ottobre, con le prime precipitazioni attese anche sulle Isole Maggiori. In Sicilia i fenomeni dovrebbero manifestarsi soprattutto dalla serata, inizialmente in forma debole e sparsa.

Non si tratta, almeno per il momento, di un brusco crollo delle temperature. I valori massimi continueranno a raggiungere i 23-24 gradi, mantenendo un clima relativamente mite per il periodo.

Lunedì 19 ottobre l’instabilità potrebbe interessare ancora la Sicilia, con precipitazioni sparse e una maggiore variabilità atmosferica, soprattutto sui versanti ionici. Non mancheranno comunque intervalli asciutti. Per martedì 20 ottobre, invece, le previsioni indicano condizioni relativamente più stabili sull’Isola, mentre il peggioramento più marcato interesserà il Nord-Ovest e, successivamente, le regioni centrali. La situazione potrebbe cambiare nuovamente da mercoledì 21 ottobre, quando una perturbazione atlantica favorirà condizioni di instabilità su gran parte del territorio nazionale. Al Centro-Sud sono previsti anche venti sostenuti dai quadranti meridionali, con raffiche di Scirocco che lungo alcuni litorali potrebbero raggiungere i 40-50 chilometri orari.

Per la Sicilia, tuttavia, resta ancora da definire l’effettiva intensità delle precipitazioni nella seconda parte della settimana. Anche in provincia di Ragusa sarà dunque una settimana da seguire con attenzione, soprattutto per l’alternanza tra schiarite, annuvolamenti e possibili piogge. Al momento non emergono, dalle previsioni diffuse, indicazioni di fenomeni particolarmente intensi sulla provincia, ma l’evoluzione delle correnti atlantiche potrebbe modificare il quadro nei prossimi giorni.

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, la fase perturbata potrebbe protrarsi fino a venerdì 23 ottobre, interessando diverse regioni italiane. L’autunno, insomma, comincia a mostrare il suo volto più instabile anche in Sicilia. Ombrelli a portata di mano, ma senza mettere ancora da parte gli abiti leggeri: le temperature resteranno miti, mentre saranno soprattutto piogge e vento a caratterizzare il cambiamento meteorologico. Le previsioni restano soggette ad aggiornamenti, in particolare per la seconda metà della settimana.

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