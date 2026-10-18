Supermercati e scaffali vuoti anche a Ragusa

di Francesca Cabibbo- Primi banchi vuoti nei supermercati siciliani. A Ragusa e nei comuni vicini manca soprattutto la merce fresca. Qualche difficoltà per frutta e verdura, ma i problemi maggiori si registrano per l’approvvigionamento dei cosiddetti “freschissimi” , formaggi freschi e latticini che si producono soprattutto nel Nord Italia. Prime difficoltà anche per ciò che riguarda le carni, soprattutto le carni rosse, che arrivano in Sicilia da Emilia e Lombardia. In alcuni casi mancano anche le uova. Nessuna difficoltà per le altre merci, per le quali i supermercati hanno ancora scorte adeguate nei magazzini per poter rifornire i banchi dei supermercati. Supermercati e discount che hanno fatto registrare un aumento delle vendite negli ultimi giorni della settimana, quando le famiglie hanno cercato di fare le sorte per affrontare i difficili giorni futuri. La domenica invece in molti supermercwti si è registrato un leggero calo degli afflussi . Anche i piazzali hanno fatto registrare una minore presenza di vetture .