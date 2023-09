A Pozzallo arrivano 900 migranti in due sbarchi

Poco meno di 900 persone sono arrivate nella mattinata di giovedì a Pozzallo. Una massiccia operazione di alleggerimento per Lampedusa e per l’hot spot di contrada Imbriacola, pieno all’inverosimile di migranti in fuga dall’Africa e da condizioni di vita inaccettabili. Alle 9 il primo arrivo a Pozzallo; 90 migranti a bordo di una motovedetta, la P4, della Guardia di finanza. Poco dopo l’ingresso in porto del catamarano della Virtu Ferries, il ‘Jean de la Valette’ con 779 migranti. Operazioni di sbarco compiute in un clima di grande collaborazione e serenità frutto anche dell’esperienza di tutti i soggetti coinvolti nelle varie procedure. Croce rossa e Prefettura hanno allestito i tendoni esterni per lo screening medico effettuato con il coordinamento della Azienda sanitaria provinciale.

Sul posto anche i volontari della Protezione civile regionale e comunale e della Misericordia di Modica. Poi le operazioni di preidentificazione Mentre a Pozzallo procedeva lo sbarco, a Modica nell’area ex Asi di Modica, dove è stata allestita una struttura di accoglienza temporanea per migranti, si è tenuto un vertice operativo che ha visto impegnato il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri e il questore Vincenzo Trombadore assieme all’Unhcr.

Si sarebbe trattato di un confronto operativo al termine del quale il questore ha raggiunto Pozzallo dove si è intrattenuto con i suoi dirigenti e il personale interforze ed ha dialogato con il comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo, Stefania Milione. Non ci sono stati casi sanitari rilevanti ma 7 donne in stato di gravidanza, sono state trasferite negli ospedali di Modica e Ragusa per controlli di routine. Molti i nuclei famigliari, tanti i bambini anche di tenerissima età che hanno affrontato il mare con i loro genitori.

Sono bastate delle ciabattine colorate fornite all’accoglienza in banchina a rasserenare subito i piccoli. Biscotti e acqua e poi in breve tragitto con i pullman all’hot spot per completare le procedure di identificazione. Non si esclude che nei prossimi giorni possa arrivare a Pozzallo un altro contingente di persone in trasferimento da Lampedusa dove, dopo una breve pausa, sono ripresi gli arrivi di migranti.