A passeggio per Corso Italia con la droga nella scarpa: arrestato

Doveva trovarsi a casa, ristretto in detenzione domiciliare per una condanna definitiva a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Invece è stato sorpreso in pieno centro, a piedi lungo Corso Italia, con un involucro di crack nascosto nella scarpa.

A riconoscerlo è stato un equipaggio della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. L’uomo, un 37enne ragusano con precedenti penali anche per reati in materia di stupefacenti, è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione. Nascosto nella scarpa, l’uomo portava con sé un piccolo involucro contenente oltre un grammo di crack, prontamente sequestrato.

© Riproduzione riservata