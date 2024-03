A Palazzolo, i coniugi dello spaccio: arrestati marito e moglie, coltivavano marijuana

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide, supportati da personale delle Stazioni di Testa dell’Acqua e di Portopalo di C.P., hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio una coppia residente in area periferica del centro montano ibleo.



I militari, supportati da unità cinofile, nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione dei coniugi, lui 24enne e lei 44enne, hanno rinvenuto complessivamente circa 4 kg di marijuana e oltre 110 grammi di hashish abilmente occultati in barattoli all’interno di un’autorimessa annessa alla casa e vario materiale utilizzato per il confezionamento in dosi. La perquisizione, estesa anche al terreno di pertinenza del villino, ha altresì permesso di rinvenire oltre 50 piantine di Marijuana.



La coppia è stata, pertanto, sottoposta agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.

