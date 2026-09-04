A Modica torna il Trofeo Lele Assenza: una giornata di pallamano per ricordare Lele e parlare ai giovani

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Lo sport per ricordare, educare e lasciare un messaggio alle nuove generazioni. Torna a Modica, domenica 13 settembre 2026, il Trofeo Lele Assenza, torneo di pallamano giovanile organizzato dall’Handball Club Modica e giunto alla sua terza edizione.

Una manifestazione che negli anni è cresciuta trasformandosi in un appuntamento capace di andare oltre il semplice risultato sportivo. Al centro ci sono i ragazzi e le ragazze, la pallamano, ma anche la memoria di un giovane modicano e un messaggio forte sulla sicurezza stradale, sulla responsabilità e sul valore della vita.

Quattro società in campo alla palestra “Io Gioco Legale”

La terza edizione del Trofeo si svolgerà alla palestra “Io Gioco Legale” di via Emanuele Sulsenti, dove saranno protagoniste le formazioni giovanili di HC Modica, New Handball Mascalucia, TH Mascalucia e CUS Palermo.

Le gare, maschili e femminili, prenderanno il via alle 9.30 e accompagneranno l’intera giornata fino alla cerimonia di premiazione, prevista alle 20.30.

Una lunga giornata dedicata alla pallamano giovanile, dunque, nella quale la dimensione agonistica si intreccerà con quella educativa e sociale che rappresenta da sempre il tratto distintivo del Trofeo.

La presentazione venerdì 11 settembre

A fare da anteprima alla manifestazione sarà la conferenza stampa di presentazione, in programma venerdì 11 settembre alle ore 18, nella Sala Triberio di Corso Umberto I a Modica.

Sarà l’occasione per presentare ufficialmente la terza edizione e ribadire il significato di un appuntamento che, anno dopo anno, ha saputo coinvolgere un numero crescente di giovani atleti.

Tra i partner istituzionali dell’edizione 2026 figura anche il CONI, ulteriore elemento che rafforza il profilo sportivo e sociale della manifestazione.

Dallo sport alla dimensione internazionale

Il Trofeo Lele Assenza ha già dimostrato di avere la capacità di crescere rapidamente. La seconda edizione ha coinvolto 130 atleti e otto squadre, con la partecipazione anche di due formazioni provenienti da Malta.

Un’esperienza che aveva conferito alla manifestazione una dimensione internazionale e che testimonia la capacità dell’Handball Club Modica di costruire attraverso lo sport occasioni di incontro, confronto e aggregazione.

L’edizione 2026 prosegue questo percorso, mantenendo al centro il settore giovanile e il valore educativo della pratica sportiva.

Il nome di Lele, un ricordo che diventa messaggio

Dietro il nome del Trofeo c’è la storia di Emanuele “Lele” Assenza, giovane modicano scomparso nel 2019, a soli 15 anni, a seguito di un incidente stradale.

È proprio il suo ricordo il cuore dell’iniziativa. Una memoria che l’Handball Club Modica ha scelto di trasformare in qualcosa di concreto: una giornata dedicata allo sport, ma soprattutto un momento capace di parlare ai giovani e di stimolare consapevolezza e responsabilità.

Il Trofeo non vuole essere soltanto un appuntamento per ricordare Lele. Vuole fare in modo che quel ricordo continui a vivere attraverso un messaggio rivolto a chi oggi ha davanti a sé una strada ancora lunga da percorrere.

Sicurezza stradale e sani stili di vita

Fin dalla prima edizione, accanto alla pallamano, il Trofeo ha infatti messo al centro la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, la responsabilità verso se stessi e verso gli altri e la promozione di sani stili di vita.

Temi particolarmente importanti quando vengono affrontati attraverso lo sport e rivolti direttamente alle nuove generazioni.

Il campo da gioco diventa così anche uno spazio educativo: competere, rispettare le regole, confrontarsi con gli altri e comprendere il valore delle proprie scelte sono principi che appartengono tanto allo sport quanto alla vita quotidiana.

L’Handball Club Modica e lo sport come strumento educativo

Il Trofeo Lele Assenza rappresenta anche una delle espressioni dell’impegno quotidiano dell’Handball Club Modica sul territorio.

Attraverso la pallamano, la società punta infatti a creare occasioni di aggregazione e a sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, utilizzando lo sport come strumento di educazione, partecipazione e consapevolezza.

Il 13 settembre, quindi, Modica vivrà una giornata dedicata alla pallamano giovanile, ma il significato della manifestazione andrà ben oltre il tabellone dei risultati.

PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre 2026 – ore 18.00

Conferenza stampa di presentazione

Sala “Triberio” – Corso Umberto I, Modica

Domenica 13 settembre 2026

III Trofeo Lele Assenza

Palestra “Io Gioco Legale” – Via Emanuele Sulsenti, Modica

Inizio gare ore 9.30 – Premiazione ore 20.30

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