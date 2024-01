Pallamano: l’Andimoda Ragusa perde contro il Messina

Nel campionato di Serie B di pallamano maschile, l’Andimoda Ragusa ha subito una sconfitta casalinga contro il Messina, nonostante un finale molto combattuto. Dopo un primo tempo che si era chiuso con il punteggio di 15-17 a favore degli ospiti, il risultato finale è stato di 31-33. Nonostante l’Andimoda avesse l’opportunità di giocare con un doppio vantaggio numerico nei secondi finali, non è riuscita a compiere l’impresa e ha dovuto cedere al Messina.

Dall’Andimoda, si sottolinea un inizio in sordina e alcune difficoltà a entrare in partita, con errori sia in attacco che in difesa. Nonostante un tentativo di recupero nel secondo tempo, il Messina si è portato addirittura a +5. L’Andimoda ha cercato di rimontare, ma gli errori sono riemersi, impedendo il completamento della rimonta.

Da elogiare le parate dei portieri iblei Salvo Carbone e Riccardo Tasca, che hanno offerto una prestazione sopra le righe. Nonostante l’opportunità mancata di ottenere due punti, l’Andimoda si prepara ora per la prossima gara, che sarà un atteso derby contro l’Agriblu a Scicli.

Inoltre, va segnalato l’esordio nel campionato di categoria della compagine Under 13 maschile dell’Andimoda, che ha partecipato al primo concentramento a Siracusa. Su due partite, i giovanissimi iblei hanno vinto una, ottenendo apprezzamenti per la loro partecipazione e ringraziando la società Albatro Siracusa per il segnale di sportività.