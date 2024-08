A Modica riapre il MAM, il Museo delle Arti e dei Mestieri

E’ stato riaperto a Modica il MAM, il Museo delle Arti e dei Mestieri situato all’interno dell’ex Convento dei Carmelitani di Modica, in piazza Matteotti. Questo museo offre una ricca collezione di arnesi e testimonianze d’epoca, raccolti da Carmelo Muriana, che raccontano la storia di Modica e dei suoi abitanti, con un focus particolare sulle origini contadine e sulle tradizioni locali.

Il MAM

Il MAM non è solo una raccolta di oggetti, ma un viaggio emozionale nel passato, dove si può rivivere la quotidianità e i mestieri che caratterizzavano la vita nel territorio modicano e in Sicilia. Gli oggetti esposti, arricchiti da dettagliate spiegazioni sulla loro origine e utilizzo, permettono ai visitatori di immergersi in un mondo quasi scomparso, ma carico di passione e dedizione. Questo mondo passato è rappresentato in ambienti che richiamano il secolo scorso, e anche periodi ancora più antichi, offrendo un’esperienza che è tanto educativa quanto affascinante.

Il museo rappresenta non solo un’importante testimonianza storica, ma anche un patrimonio culturale da preservare e tramandare alle nuove generazioni, permettendo loro di respirare e comprendere la bellezza e il fascino di un tempo che ha profondamente segnato la storia e l’identità della città di Modica.

