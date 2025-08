A Modica altra notte di risse ed accoltellamenti nel centro storico

Una notte di sangue quella appena trascorsa a Modica. Una rissa, purtroppo l’ennesima, degenerata ha lasciato a terra tracce evidenti di un accoltellamento: chiazze ematiche visibili ancora stamattina lungo Corso Umberto, ma anche in via Arancitello e via Marchesa Tedeschi. (FOTO) Un tragitto di fuga, o di inseguimento. E in ogni caso, il segno tangibile di un’escalation che non è più episodica, ma sistemica.

L’episodio si suppone abbia coinvolto più soggetti che sarebbero venuti alle mani, e poi alle lame. Nessun dettaglio ufficiale al momento, ma il sangue versato sul selciato parla chiaro: non si tratta più di “bravate”. È criminalità. È pericolo reale per chi vive, lavora o semplicemente attraversa il centro nelle ore serali.

Non è il primo episodio purtroppo che si registra in un centro storico abituato a ben altre condizioni e situazioni. La paura sta prendendo il posto della movida. Il centro storico non può diventare ostaggio del degrado e della paura. È tempo di alzare il livello di attenzione, prima che sia troppo tardi. Perché la sicurezza non è un dettaglio: è la condizione minima per qualsiasi rinascita urbana, sociale e culturale. E Modica non può permettersi di perderla.

AGGIORNAMENTO

In merito all’accaduto la polizia di Modica ha fornito ulteriori dettagli: a scontrarsi per futili motivi sarebbero stati alcuni cittadini extracomunitari, in stato di ebbrezza. Sul posto é intervenuta una volante della Polizia di Stato che sta indagando per accertare il fatto e individuare gli autori del ferimento.

