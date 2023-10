A Marina di Ragusa arriva la zona a traffico limitato con varchi elettronici. Ecco i dettagli e come accedere

La Zona a Traffico Limitato (ZTL) a Marina di Ragusa è un intervento atteso da tempo, una mossa strategica per preservare la qualità della vita in questa affascinante località costiera siciliana. L’obiettivo è chiaro: proteggere i residenti e i visitatori dall’incessante flusso di veicoli, garantendo al contempo una migliore fruibilità dell’area.

A dichiararlo è l’Assessore alla Mobilità e alla Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri, il quale sottolinea l’importanza di questo intervento per migliorare la qualità della vita nella pittoresca località balneare. “La ZTL a Marina di Ragusa è un intervento assai atteso”, afferma Gurrieri, sottolineando l’importanza di proteggere residenti e visitatori dalla congestione del traffico.

Mentre si procede con i lavori preparatori per l’installazione dei varchi, con il loro inizio previsto per il mese di ottobre, l’amministrazione comunale sta attivamente lavorando per pianificare la gestione ottimale di questa ZTL. La collaborazione tra tecnici e operatori della Polizia Municipale è fondamentale per definire le modalità di gestione che risponderanno meglio alle esigenze della comunità locale.

L’obiettivo dichiarato è quello di avere la ZTL operativa e funzionante già nella prossima primavera. In particolare, si sta lavorando per informatizzare il processo di rilascio dei permessi di accesso, che saranno leggibili tramite QR-code. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella modernizzazione della gestione del traffico, garantendo un controllo più efficiente dell’accesso alla ZTL e semplificando la vita ai residenti e ai visitatori.

La ZTL a Marina di Ragusa è un progetto che mira a migliorare la qualità della vita nella comunità locale, a proteggere l’ambiente e a rendere l’area più accogliente per i turisti. Con una pianificazione oculata e una gestione informatizzata, l’obiettivo è quello di garantire una transizione senza intoppi verso una Marina di Ragusa più vivibile e sostenibile. Speriamo sia davvero così.