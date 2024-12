A Marina di Modica il tradizionale bagno di fine anno

Anche quest’anno, Marina di Modica ha salutato il vecchio anno con il tradizionale bagno a mare, ormai un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. Questa mattina, alle 12.30, presso il Lido Sud, 156 coraggiosi partecipanti si sono dati appuntamento per tuffarsi in acqua, cosa che è avvenuta esattamente alle 13.15.

Subito dopo il bagno, decisamente “rinfrescante”, i partecipanti hanno potuto consumare il pranzo tutti insieme. L’iniziativa è stata organizzata da Dario Cerruto e il suo staff che, come ogni anno, continuano a rendere questa giornata una tradizione ormai radicata nel territorio.

Foto: Aviosuperficie Marina di Modica

