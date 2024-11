A mali estremi …estremi rimedi: ponticello su fiume Ippari. In attesa del ponte! VIDEO

“A mali estremi …estremi rimedi: ponticello su fiume Ippari. In attesa del ponte!”. E’ il commento che accompagna il video pubblicato sui social da Gaetano Melfi e che fa comprendere come, in attesa che possa essere ripristinato il ponte di cemento su fiume Ippari nell’area tra Kamarina e Scoglitti, qualcuno ha “ben pensato” di creare intanto un ponte provvisorio con barre di legno. C’è la volontà di “guadare” il fiume e di potersi collegare, quantomeno a piedi, tra le due aree. Nel rimpallo di competenze tra enti pubblici, il ponte in cemento non è stato ancora ripristinato dopo essere danneggiato anni fa. Le due zone restano non collegate tra loro lungo la fascia costiera. Con questo provocatorio ponte in legno, almeno, c’è la possibilità di quantomeno passare a piedi, anche se naturalmente nessuno garantisce le condizioni di sicurezza. Qui sotto il video pubblicato sui social

