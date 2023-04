A Ibla il primo confronto pubblico tra i candidati sindaco di Ragusa

E’ nata da poco, circa un anno, ma ha già ben chiaro cosa vuole fare dal grande, ovvero essere punto di riferimento per il quartiere barocco. E’ l’associazione “Ibla presente e futuro” ed è interlocutore rispetto alle esigenze di residenti e commercianti. Non tutti, infatti, aderiscono al Ccn Antica Ibla, e in questa nuova associazione hanno trovato la propria casa.

LA NECESSITA’ DI UN CONFRONTO

Già nei giorni scorsi l’associazione aveva manifestato la propria preoccupazione per le problematiche che affiggono Ibla anche rispetto alla stagione turistica 2023. Insomma in tanti si sono riempiti la bocca parlando di turismo, anche con convegni a vanvera o con iniziative di impatto modesto. L’associazione è stanca di aspettare e hanno deciso di prendere in mano la situazione e, come si dice in questi casi, hanno preso il toro per le corna. Evidenziata la necessità di avviare costruttivamente un serio dibattito con il mondo politico locale, sono i primi ad essere riusciti ad organizzare il primo confronto pubblico tra tutti i quattro candidati sindaco di Ragusa, ovvero Peppe Cassì, Riccardo Schininà, Giovanni Cultrera e Sergio Firrincieli. L’appuntamento è in programma sabato prossimo 15 aprile alle ore 10,30 presso il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla.

Sarà l’occasione per confrontarsi sul quartiere barocco, e, proprio come si chiama l’associazione, analizzando il presente e guardando al futuro. Il confronto sarà diretto dal direttore di Ragusaoggi.it, Enzo Scarso. Il confronto è pubblico ma naturalmente ci saranno delle regole che permetteranno a tutti, agevolmente, di poter esprimere il proprio punto di vista avviando così un sano confronto, alla base della democrazia.