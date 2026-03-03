A grande richiesta: nuova data per lo spettacolo di Pippo Pattavina a Modica

Grande attesa per gli appassionati di teatro a Modica: a grande richiesta, lo spettacolo “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello, diretto da Guglielmo Ferro e interpretato dal maestro del teatro Pippo Pattavina, aggiunge eccezionalmente una terza replica. Dopo il successo delle date già previste, lo spettacolo andrà in scena venerdì 6 marzo alle ore 21.00, anticipando le repliche di sabato 7 marzo alle ore 21.00 e domenica 8 marzo alle ore 18.30 presso il Teatro Garibaldi.

La pièce, uno dei testi più incisivi del repertorio pirandelliano, resta sorprendentemente attuale grazie alla sua analisi delle dinamiche sociali, delle maschere che indossiamo e del prezzo spesso scomodo della verità. Pippo Pattavina dà vita a Baldovino, un personaggio complesso, contraddittorio e profondamente umano, che mette in evidenza la tensione morale e psicologica del testo. Accanto a lui, un cast di alto livello composto da Francesca Ferro, Debora Bernardi, Riccardo Maria Tarci, Giampaolo Romania, Aldo Toscano, Giuseppe Parisi e Anastasia Caputo.

Al centro della vicenda c’è un uomo lucido e disincantato che accetta un matrimonio di convenienza per salvare l’onore di una donna compromessa. Ciò che dovrebbe essere solo una formalità si trasforma in un’esplosione di verità quando Baldovino pretende coerenza da tutti, trasformando l’onestà in provocazione contro una società fondata su facciate e ipocrisie. Lo spettacolo invita a riflettere sull’identità, la verità, la menzogna e la responsabilità, temi quanto mai attuali nel contesto contemporaneo.

«L’aggiunta di una terza replica ci inorgoglisce – dichiarano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – avere un artista come Pippo Pattavina sul nostro palcoscenico è un onore e una garanzia di qualità. La regia di Guglielmo Ferro aggiunge ulteriore profondità a un testo che affronta temi sempre attuali: coerenza, coraggio e rifiuto dell’ipocrisia».

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica o contattare il numero 0932/946991.

