A fuoco un’auto a Giarratana. FOTO

Una Fiat Stilo è andata a fuoco stanotte a Giarratana. L’episodio si è verificato intorno alle 3. L’incendio ha completamente distrutto l’autovettura e ha anche interessato la parte anteriore di un furgone che era parcheggiato lì vicino.

LE CAUSE DELL’INCENDIO SONO ANCORA IN FASE DI ACCERTAMENTO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa che hanno iniziato le operazioni di spegnimento e sono riusciti a limitare i danni del furgone. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, le indagini sono in corso.