A fuoco un catamarano ormeggiato al porto di Marina. FOTO e VIDEO

Un boato, poi un fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. Un incendio ha scosso stamani tutti i residenti di Marina di Ragusa intorno alle 7.00. A fuoco, un catamarano ormeggiato al Porto di Marina di Ragusa battente bandiera americana. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra operativa, tre automezzi e 7 uomini sul sito dell’incendio.

I VIGILI DEL FUOCO SONO ANCORA SUL POSTO

E’ stato messo in sicurezza il catamarano: in particolare, il personale dei vigili del fuoco ha provveduto allo sgancio elettrico delle batterie e a posizionare all’esterno la bombola di g.pl..

Il mezzo risulta gravemente danneggiato, ma per fortuna nessun danno alle persone che lo abitavano.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto e stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area.