A fuoco l’autobus Modica-Palermo. A bordo 17 passeggeri. VIDEO

Momenti di pura tensione sull’autostrada A20, quando un pullman che viaggiava da Modica a Palermo è improvvisamente andato a fuoco. Tuttavia, grazie alla prontezza dell’autista, si è evitata quella che poteva essere una tragedia.

L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano, una zona molto frequentata dell’autostrada Catania-Palermo dove era in transito il bus dell’Ast. Non appena l’autista ha notato il fumo che iniziava a fuoriuscire dalla parte anteriore del pullman, ha agito con tempestività ed estrema calma. Senza esitazione, ha fermato immediatamente il veicolo e ha fatto scendere tutti i 17 passeggeri a bordo, garantendo che fossero al sicuro. Poco dopo le fiamme si sono sviluppate velocemente avvolgendo il mezzo del tutto.

L’intervento rapido dell’autista ha fatto la differenza e ha impedito che la situazione diventasse una tragedia. Nel frattempo, i vigili del fuoco sono arrivati in fretta sul luogo, hanno cercato di domare le fiamme che divampavano con furia. Nonostante i loro sforzi, il pullman è stato completamente distrutto.

Dopo l’incendio e il successivo intervento dei soccorritori, l’autostrada A20 in direzione del capoluogo siciliano è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero. Il personale dell’Anas ha lavorato per rimuovere i detriti del pullman incendiato e ripristinare la circolazione stradale.