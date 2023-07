A fuoco cabina elettrica, black-out nello Sciclitano

di Pinella Drago – E' stato un pomeriggio all'insegna dell'emergenza nel territorio di Scicli. L'interruzione nell'erogazione di energia elettrica ha interessato parti dei centri abitati della città ma anche delle borgate. Le telefonate al centralino della Polizia Locale non sono mancate come non sono mancati i solleciti e le segnalazioni agli enti erogatori di energia visto che i vigili urbani nulla possono fare in questi casi. La segnalazione, infatti, deve partire dagli utenti che richiede l'intervento di ripristino nell'erogazione dell'energia elettrica.

La peggio a Donnalucata dove è andata in fiamme una cabina di distribuzione dell'energia.

L'incendio intorno alle 13 nella cabina di via Villa Medici. A rendersi conto di cosa stava accadendo sono stati alcuni residenti. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale per spegnere le fiamme al quadro di distribuzione. L'interruzione nell'erogazione però è stato un disservizio che non si è potuto evitare. Lo stesso è valso per una parte del centro abitato di Scicli e per la zona extra-urbana di Sampieri. In contrada “Trippatore”, in un grande agglomerato abitativo, l'erogazione si è interrogata intorno alle 14 per continuare fino al tardo pomeriggio senza il ripristino del servizio. Alcune strutture ricettive sono rimaste prive di energia per un forte consumo di elettricità dovuto all'uso dei condizionatori e delle attrezzature necessarie a garantire i servizi agli utenti ed agli avventori. Foto di repertorio