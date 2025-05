A due mesi e mezzo dalla morte, giorno 1 giugno i funerali di Giuseppe Guastella: eseguita autopsia

Si svolgeranno domenica 1 giugno alle ore 10, presso la chiesa di San Biagio a Comiso, i funerali di Giuseppe Guastella. L’autopsia sul corpo del 39enne comisano è stata effettuata il 30 maggio presso l’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

Il sospetto dei familiari



I familiari, sospettando un caso di malasanità, avevano presentato un esposto. Giuseppe Guastella era stato ricoverato all’ospedale Guzzardi di Vittoria dal 20 febbraio al 3 marzo per un problema di diverticolite; successivamente era stato trasferito a Ragusa in Cardiologia, a causa di presunti problemi cardiaci. Dopo un intervento chirurgico all’addome, il suo quadro clinico era peggiorato e il 12 marzo era deceduto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

La salma e le cartelle cliniche erano state sequestrate e la procura aveva richiesto l’autopsia con incidente probatorio; una trentina gli indagati. In fase di conferimento incarichi, su richiesta delle difese, erano stati acquisiti ulteriori atti tra cui le consulenze mediche effettuate durante il ricovero.

