A Comiso una nuova area attrezzata sorgerà in contrada Mendolilla: il mercatino settimanale cambia sede

Il mercatino settimanale di via Cechov si trasferirà in contrada Mendolilla. A un chilometro dal centro abitato, nell’area antistante il mercato ortofrutticolo, sarà realizzata un’area attrezzata che potrà ospitare circa 300 ambulanti.

Il progetto è già pronto, è stato approvato dalla giunta, costerà circa un milione e sarà realizzato con un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. L’area attrezzata prevede la realizzazione della viabilità di accesso, i due viali lungo saranno sistemate le bancarelle e un’area apposita con i servizi igienici.

I lavori riguarderanno anche l’area dell’attuale ingresso del mercato, che verrà rimodulata per separare l’ingresso del mercato ortofrutticolo da quella destinata al nuovo mercatino settimanale. Il progetto prevede anche la realizzazione di un ampio parcheggio limitrofo al mercato che permetterà agli acquirenti di raggiungere in tutta comodità l’area del mercato e di trovare un parcheggio fruibile.

Il progetto già approvato sarà messo a bando nei prossimi giorni. Dopo l’aggiudicazione i lavori potrebbero avere inizio nelle prime settimane del 2026. Alla fine del prossimo anno la nuova area mercatale potrebbe essere pronta.

Si risolve così un problema atavico, quello di un mercato ortofrutticolo finora ospitato in via Cechov e nelle stradine limitrofe. La viabilità viene congestionata, l’ingresso alle abitazioni diventa difficoltoso, l’ingresso ai garage bloccato dalle bancarelle. L’area inoltre resta bloccata anche per gli eventuali mezzi di pronto soccorso che non potrebbero raggiungere il luogo di destinazione. I residenti da tempo lamentano questi disagi, anche il fatto che le operazioni di montaggio delle bancarelle inizia alle 5 del mattino, disturbando di fatto le ore destinate al sonno.

Di più, su alcune strade vengono lasciati dei resti alimentari che vengono prontamente rimossi dagli operatori ma che – specie nelle ore estive – deperiscono facilmente e provocano cattivi odori. “Era importante ridare dignità a tutta la comunità cittadina che vive in quel quartiere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba – come anche a un comparto commerciale che contribuisce a creare un tessuto economico non indifferente. I residenti di via Cechov lo chiedevano da tempo, segnalando le tante criticità che la presenza del mercato portava con se. Finalmente il progetto è stato approvato e a breve potremo iniziare i lavori”.

