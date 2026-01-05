A Chiaramonte la signora Lucia Rosso festeggia 100 anni. FOTO

Un secolo di vita, di lavoro e di valori autentici. La signora Lucia Rosso, nata il 4 gennaio 1926, ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni, circondata dall’affetto della sua grande famiglia e in condizioni di buona salute sia fisica che mentale. Un compleanno che diventa occasione per celebrare non solo la longevità, ma anche una storia fatta di sacrificio, dignità e amore per la terra. Ieri, 4 gennaio, è stata festeggiata dalla sua famiglia, dal sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, e dai Frati Minori di Chiaramonte.

Lucia Rosso ha trascorso l’intera vita lavorando in agricoltura. Bracciante agricola, ha abitato per anni in contrada Domnagona, a Chiaramonte Gulfi, conducendo un’esistenza scandita dai ritmi della campagna, dal duro lavoro nei campi e da una quotidianità semplice ma ricca di valori profondi.

La sua è una storia che racconta un pezzo importante della memoria collettiva del territorio, quella delle donne e degli uomini che hanno contribuito, con il loro lavoro silenzioso, allo sviluppo agricolo e sociale della comunità. Lucia rappresenta una generazione che ha conosciuto sacrifici, cambiamenti epocali e trasformazioni profonde, senza mai perdere il senso del dovere e della famiglia.

Oggi Lucia Rosso è circondata dall’amore delle sue due figlie, di un genero, di quattro nipoti e di sei pronipoti, testimoni viventi di un’eredità fatta di affetti, insegnamenti e valori tramandati nel tempo. La sua lucidità e il suo equilibrio fisico sono il segno di una vita vissuta con sobrietà, forza d’animo e profondo legame con la natura.

Il suo centenario non è soltanto una festa privata, ma un esempio per l’intera comunità: una testimonianza concreta di come il lavoro, la semplicità e il radicamento alla terra possano diventare una ricetta di longevità e serenità. A Lucia Rosso va l’augurio di continuare a essere memoria vivente e punto di riferimento per le nuove generazioni.

© Riproduzione riservata