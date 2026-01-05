Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
A Chiaramonte la signora Lucia Rosso festeggia 100 anni. FOTO
05 Gen 2026 08:42
Un secolo di vita, di lavoro e di valori autentici. La signora Lucia Rosso, nata il 4 gennaio 1926, ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni, circondata dall’affetto della sua grande famiglia e in condizioni di buona salute sia fisica che mentale. Un compleanno che diventa occasione per celebrare non solo la longevità, ma anche una storia fatta di sacrificio, dignità e amore per la terra. Ieri, 4 gennaio, è stata festeggiata dalla sua famiglia, dal sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, e dai Frati Minori di Chiaramonte.
Lucia Rosso ha trascorso l’intera vita lavorando in agricoltura. Bracciante agricola, ha abitato per anni in contrada Domnagona, a Chiaramonte Gulfi, conducendo un’esistenza scandita dai ritmi della campagna, dal duro lavoro nei campi e da una quotidianità semplice ma ricca di valori profondi.
La sua è una storia che racconta un pezzo importante della memoria collettiva del territorio, quella delle donne e degli uomini che hanno contribuito, con il loro lavoro silenzioso, allo sviluppo agricolo e sociale della comunità. Lucia rappresenta una generazione che ha conosciuto sacrifici, cambiamenti epocali e trasformazioni profonde, senza mai perdere il senso del dovere e della famiglia.
Oggi Lucia Rosso è circondata dall’amore delle sue due figlie, di un genero, di quattro nipoti e di sei pronipoti, testimoni viventi di un’eredità fatta di affetti, insegnamenti e valori tramandati nel tempo. La sua lucidità e il suo equilibrio fisico sono il segno di una vita vissuta con sobrietà, forza d’animo e profondo legame con la natura.
Il suo centenario non è soltanto una festa privata, ma un esempio per l’intera comunità: una testimonianza concreta di come il lavoro, la semplicità e il radicamento alla terra possano diventare una ricetta di longevità e serenità. A Lucia Rosso va l’augurio di continuare a essere memoria vivente e punto di riferimento per le nuove generazioni.
