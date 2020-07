A 45 anni dalla scuola media si ritrovano gli ex alunni. A Modica - Ragusa Oggi

Gli alunni della Scuola Media sezione C Pietro Scrofani anno 1966/1969 hanno di certo uno straordinario ed eccezionale rapporto con i primati , non solo questa classe ebbe a suo tempo , il primato d’essere la prima classe mista delle scuole medie , composta da alunni maschi ed alunne femmine .

A distanza di 45 anni , per la prima volta si riunirono il 07 giugno 2015 e lo scorso venerdì 24 luglio 2020 si sono autocelebrati e festeggiati presso una struttura con piscina privata nella suggestiva campagna di Modica Shire per festeggiare il 30° incontro !

Un incontro a dir vero eccezionale e speciale sino a pochi anni fa impensabile, per questa scolaresca di vissuti ex alunni , datati classe 1954/1957, di sicuro un obiettivo irraggiungibile e credo che oggi per la loro unicità , questo gruppo , possano avanzare richiesta per essere annoverati nel GWR Guinness dei primati per aver raggiunto i 30 incontri tra l’ altro tutte documentabili.

La Classe , tra l’altro è presente sui social su FB e ha un sito web a loro dedicato .

Il loro motto d’orgoglio d’appartenenza è il seguente .. CHE CLASSE STA’ CLASSE !

Per l’evento di giorno 24 luglio sono rientrati per l’occasione anche alcuni di loro ,dalla Germania , dal Canada e dall’Emilia Romagna.

Durante i precedenti incontri , questi dinamici ultra 60enni , hanno condiviso e partecipato a gite fuori porta , visite presso musei , borghi della Sicilia ma di certo la rimpatriata più importante è stata una gita internazionale in visita ai due della Classe , che da decenni risiedono in Germania durante il periodi dell’ Oktoberfest di Monaco .

Il tutto vissuto all’insegna della goliardia e della buona tavola , puntuale cornice a questi immancabili incontri che riprendono ricette e pietanze della tradizione modicana e siciliana .

Il messaggio che questa CLASSE indirettamente vuole dare a giovani e non , qualora volessero cimentarsi a radunare ex scolaresche è di promuovere un percorso che sta alla base di tutto attraverso : i valori imprescindibili del rispetto , il senso e l’orgoglio di appartenenza ad una generazione , l’amicizia e la voglia di valorizzare un passato ripercorrendo aneddoti e magari provando a giocare per sorridere e soprattutto … VIVERE .

Questa Classe è composta da varie categorie di lavoratori , da impegnate casalinghe , insegnanti ,sindacalista , commercianti , operai specializzati , imprenditori , funzionari pubblici , tecnici , manager e personale infermieristico .

Questi incontri , di volta in volta inconsapevolmente azzerano i 50 anni trascorsi e si ritorna all’unisono ad essere quei ragazzini che ancora in fondo in fondo sempre nel profondo del cuore si resta anche se gli anni trascorrono .

Un ricordo particolare durante la serata è stato dedicato ai compianti Claudio Scarso e Gianfranco Boncoraglio che quest’anno in pieno periodo covid 2020 sono passati ad altra vita .

Un grazie a Peppe Abate , Ausilia Ammatuna , Giorgio Aprile , Gianni Armenia , Orazio Emanuele Aurnia , Gianni Arrabito , Rosanna Basile , Giuseppe Blandino , Carmelo Blandino , Salvatore Caruso , Claudia Malandrino , Pietro Di Martino , Orazio Nero , Roberto Girasa , Manuela Migliore , Ausilia Migliore , Carolina Iozzia . Salvatore Risadelli , Enzo Savarino , Angelo Sammito , Michele Vaccaro , e Gianni Arrabito che hanno reso possibile questa bella pagina di vita .

Gianni Arrabito