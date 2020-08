45 positivi in più in Sicilia. In totale, 766 casi - Ragusa Oggi

45 positivi in più in Sicilia. In totale, 766 casi

di redazione Sanità 19 agosto 2020 17:28

Sono 45 i positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. Un numero in aumento rispetto a ieri, che porta il totale dei contagiati da inizio pandemia nell’isola a quota 3.838. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino reso noto dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Non ci sono stati nuovi decessi e quindi il totale dei deceduti in Sicilia rimane di 286. Attualmente i positivi sono ancora 766, dei quali 705 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati in ospedale e solo otto in terapia intensiva.

