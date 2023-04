36 mila euro al Comune di Comiso per realizzare un nuovo parco giochi

Il Comune di Comiso ha ottenuto un finanziamento di 36 mila euro per la realizzazione di un parco giochi inclusivo. Si tratta di un finanziamento che sarà realizzato nello spazio verde adiacente alla scuola Senia.

PARLA IL SINDACO DI COMISO, MARIA RITA SCHEMBARI

“Adesso – spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – un nuovo spazio ludico in una zona della nostra città dove è veramente una novità per i piccoli residenti. Sono contenta di potere offrire ai nostri bambini questo parco giochi che, oltre a vederli giocare tutti assieme, compresi coloro i quali hanno dei problemi di deambulazione, in ogni caso resterà anche alle future generazioni”.

FOTO: Repertorio