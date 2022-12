34 migranti in arrivo a Pozzallo, sono stati soccorsi in mare

E’ in corso un’operazione di salvataggio a circa 30 miglia a sud est del porto di Pozzallo dal quale e’ partita una motovedetta della Guardia costiera. Destinato il porto di Pozzallo come luogo di sbarco. Il barchino che i militari soccorreranno, ha a bordo 34 migranti. L’arrivo al porto di Pozzallo e’ previsto intorno alle 19.



Intanto il gruppo di 47 migranti giunto ieri sempre a Pozzallo a bordo della motovedetta Cp 325, e recuperato al largo delle coste siracusane, e’ risultato negativo al tempone per la rilevazione del Covid 19. I migranti, che stanno bene, erano partiti da Bengasi e sono tutti originari del Bangladesh, tutti uomini tranne un minore.





