Furto da migliaia di euro in un bar tabacchi di Modica Alta: denunciato uno dei presunti autori

E’ stato identificato l’uomo ritenuto responsabile di un furto con scasso ai danni di un bar tabacchi di Modica Alta. La polizia ha denunciato un modicano di 23 anni.

IL FURTO

Dopo aver ricevuto una segnalazione di furto, una Volante del Commissariato si è recata sul posto. Lì, gli Agenti hanno constatato il furto di tabacchi e monopoli di Stato del valore di diverse migliaia di euro. Grazie all’esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile identificare uno dei presunti autori del furto, anche se parzialmente mascherato.

Successivamente, gli Agenti hanno individuato il giovane sospettato, ancora in possesso di alcuni degli indumenti indossati durante il furto, nella zona di Modica Alta. Dopo le prime indagini, il giovane è stato denunciato per furto aggravato in concorso. Le indagini sono ancora in corso per identificare il secondo individuo coinvolto nel reato.

