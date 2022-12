325 migranti arrivati stamattina a Pozzallo

Con l’arrivo di oggi alle 6.30 di 70 migranti a bordo della motovedetta Cp325, si chiude il cerchio delle assegnazioni dei migranti messi in salvo a circa 45 miglia a sud est di Capo Murro di Porco e che ha visto impegnati molti mezzi della Guardia costiera. Tre cargo hanno ridossato le operazioni. I migranti, circa 450 in tutto sono stati trasferiti dalla precaria condizione del motopeschereccio sul quale si trovavano, alle motovedette e alla nave Dattilo. La Dattilo e’ diretta a Catania con circa 200 persone a bordo; le motovedette Cp 322 e 323 con 70 e 110 persone a bordo sono dirette ad Augusta e in ultimo 70 persone con la motovedetta 325 arriveranno a Pozzallo.

