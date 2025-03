30 Fiat Panda consegnate ai vincitori del concorso Decò: una grande festa firmata Gruppo Arena per i 10 anni dell’insegna

Sabato 15 marzo, presso la sede centrale del Gruppo Arena, si è svolta la tanto attesa cerimonia di consegna delle 30 Fiat Panda Hybrid, vinte grazie al concorso “UNA PANDA AL GIORNO”, lanciato per celebrare i 10 anni di Decò in Sicilia e Reggio Calabria.

Un evento emozionante, arricchito dalle storie dei vincitori, che hanno fatto da sfondo a questa giornata di festa. Tra incredulità, gioia e commozione, i protagonisti hanno raccontato come la loro vittoria sia arrivata del tutto inaspettata, trasformando un normale giorno di spesa in un momento da ricordare per sempre.

Un evento che celebra 10 anni di successi

L’evento è stato un’occasione perfetta per ribadire il valore dell’insegna Decò, che nel 2024 ha festeggiato il suo decimo anniversario in Sicilia e Reggio Calabria. In soli dieci anni, l’insegna è cresciuta fino a diventare la preferita dai siciliani, grazie a un modello di spesa che coniuga qualità, convenienza e innovazione.

Il concorso “UNA PANDA AL GIORNO” è stato il culmine di questa celebrazione: un’iniziativa senza precedenti, che ha coinvolto decine di migliaia di clienti nel mese di dicembre. 743.000 euro di montepremi, un investimento significativo con l’obiettivo di premiare la fedeltà dei clienti e rafforzare il legame tra Decò e le comunità locali.

Oltre alle 30 Fiat Panda Hybrid, i numeri del concorso raccontano un successo straordinario:

10.000 Gift Card digitali da 10€

100.000 buoni sconto da 1€

1 super estrazione finale per un Voucher Viaggio da 3.000€

Un’iniziativa che ha regalato emozioni vere, con clienti che, anche grazie a una semplice spesa quotidiana, hanno vissuto momenti indimenticabili.

A condurre l’evento è stato Salvo La Rosa, noto volto della televisione siciliana, che con la sua energia e simpatia ha saputo coinvolgere il pubblico e valorizzare ogni momento della cerimonia.

A dare il benvenuto ai vincitori e alle loro famiglie, la Famiglia Arena e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Arena, con i saluti istituzionali del Presidente Cristofero Arena, che ha sottolineato l’importanza di questi primi dieci anni di Decò come testimonianza di un progetto imprenditoriale fortemente radicato nel territorio e vicino alle persone, e del Cav. Lav. Giovanni Arena, amministratore delegato del Gruppo, che ha espresso grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione al concorso e ha voluto ringraziare tutti i clienti per la fiducia e l’entusiasmo dimostrati.

L’atmosfera di festa è stata impreziosita dalle testimonianze dei 30 vincitori, che hanno portato con sé amici e familiari per ritirare il premio e celebrare un giorno speciale.

A chiudere l’evento i saluti di Francesco Anfuso, direttore marketing e innovazione del Gruppo Arena, che ha voluto ringraziare i vincitori e tutte le persone che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di continuare a innovare e a costruire un rapporto sempre più forte con i clienti attraverso la tecnologia e i valori aziendali.

Insieme a lui, Roberta Arena ha voluto ricordare l’impegno concreto della Fondazione Gruppo Arena, sottolineando le attività a sostegno delle comunità del territorio e i progetti sociali che la Fondazione porta avanti ogni giorno con passione e responsabilità.

