Cambia la gestione dei servizi al Castello di Donnafugata e agli impianti sportivi: stop ai volontari, al via affidamento diretto

Da domani, 1 aprile, cambia l’organizzazione dei servizi in due dei principali siti culturali di Ragusa: il Castello di Donnafugata e Palazzo Zacco. Il Comune ha infatti disposto un nuovo affidamento dei servizi di accoglienza e custodia, superando il precedente modello basato sul volontariato.

A gestire i servizi – che comprendono guardiania, accoglienza, apertura e supporto alla fruizione – sarà l’associazione Integra Orienta, individuata attraverso una procedura di affidamento diretto, sotto le soglie previste dalla legge. Analoga modalità è stata adottata anche per gli impianti sportivi comunali, i cui servizi saranno affidati alla cooperativa Solco.

Servizi garantiti, gestione resta al Comune

Il cambiamento riguarda esclusivamente i servizi operativi e non la gestione complessiva delle strutture, che resta in capo al Comune. L’obiettivo è garantire una maggiore continuità e qualità nell’offerta ai visitatori, integrando il personale comunale già presente.

“È stato fatto un affidamento dei servizi di guardiania, custodia e accoglienza – spiega il sindaco Peppe Cassì a Ragusaoggi.it – attraverso una procedura snella che ci ha consentito di individuare un soggetto in grado di garantire tutti i servizi necessari per una corretta fruizione del Castello”.

Il nuovo assetto organizzativo coinvolge anche Palazzo Zacco, dove sarà applicato lo stesso modello, mentre per gli impianti sportivi la cooperativa incaricata si occuperà di apertura, chiusura, pulizia e custodia.

Superate le criticità legate al volontariato

La decisione arriva dopo alcune criticità emerse nella gestione basata sui volontari. “L’impiego del volontariato – ha sottolineato il sindaco – è una risorsa importante, ma deve avvenire nei secondo le procedure di legge. In questa fase abbiamo individuato una soluzione che ci consente di superare i problemi emersi, garantendo al tempo stesso la continuità dei servizi”.

Non ci sono state interruzioni: l’Amministrazione ha infatti assicurato il mantenimento delle attività senza soluzione di continuità e con standard qualitativi adeguati attraverso personale comunale a turno. Adesso la svolta con l’affidamento diretto.

Nuove prospettive e possibile coinvolgimento futuro dei volontari

Il ricorso all’affidamento diretto è legato anche ai limiti normativi: trattandosi di importi sotto soglia (140 mila euro), è stato possibile procedere con una modalità più rapida. Tuttavia, si tratta di una fase transitoria.

L’Amministrazione comunale è già al lavoro per definire modelli gestionali più strutturati per il futuro, valutando anche il feedback dei visitatori e le prospettive di sviluppo dei siti.

Parallelamente, non si esclude un nuovo coinvolgimento dei volontari, ma in forme pienamente conformi alla normativa vigente. Alcuni di loro, tra l’altro, sono stati già coinvolti nei colloqui avviati dai nuovi soggetti affidatari. Anche se poi gli imprenditori privati hanno fatto le proprie scelte.

Il valore strategico del Castello

Il sindaco ha infine ribadito l’importanza strategica del Castello di Donnafugata, sottolineando gli ingenti investimenti degli ultimi anni: “Parliamo di una struttura culturale di enorme valore, che è stata oggetto di finanziamenti milionari. Il parco è stato riqualificato, sono stati aperti nuovi spazi e migliorata l’offerta complessiva”.

Un patrimonio che, anche grazie a questi interventi, continua a registrare una crescita nel numero dei visitatori e che l’Amministrazione punta a valorizzare ulteriormente, anche attraverso una gestione sempre più efficiente dei servizi.

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