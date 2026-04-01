Nuovo asilo a Scicli: struttura moderna da 72 posti nel quartiere San Nicolò

Moderno, colorato e funzionale. Si presenta così il nuovo asilo comunale realizzato nei locali dell’ex istituto tecnico agrario ed ex ufficio del giudice di pace in via Vasco De Gama, nel quartiere San Nicolò di Scicli. Un’opera attesa dalla comunità e destinata a rafforzare in modo significativo l’offerta educativa per la prima infanzia.

I lavori, per un importo complessivo di 950 mila euro, sono stati completati e nei giorni scorsi la struttura è stata ufficialmente consegnata al Comune dalla ditta appaltatrice.

Un investimento strategico per l’infanzia

Il nuovo asilo potrà accogliere fino a 72 bambini di età compresa tra 0 e 2 anni, rappresentando un importante passo avanti per il sistema educativo locale. Il progetto è stato finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Missione 4, dedicata al potenziamento dei servizi per l’istruzione, con risorse provenienti dal programma europeo Next Generation EU.

L’intervento risponde a un bisogno sempre più sentito dalle famiglie, quello di disporre di spazi educativi adeguati per i più piccoli, contribuendo allo stesso tempo alla crescita sociale e culturale del territorio.

Una rete di asili in espansione

La nuova struttura di San Nicolò si aggiungerà all’asilo comunale di via Pietro Nenni, nel quartiere Jungi, ampliando l’offerta complessiva. Ma il piano dell’amministrazione guidata da Mario Marino va oltre.

Sono infatti in fase di realizzazione altri due asili: uno a Donnalucata, che potrà ospitare 25 bambini, e un agrinido in contrada Cozzo Chiesa, tra Scicli e Modica, con una capacità di 23 posti. A regime, il sistema comunale sarà in grado di accogliere complessivamente 150 bambini, triplicando di fatto l’offerta attuale.

Una struttura ampia e all’avanguardia

Il nuovo asilo si sviluppa su una superficie di circa 1400 metri quadrati, distribuiti tra piano terra e primo piano. Ambienti ampi, luminosi e progettati per garantire sicurezza e comfort ai bambini caratterizzano la struttura, pensata secondo standard moderni.

Nei giorni scorsi il sindaco, insieme agli assessori e ad alcuni consiglieri comunali, ha effettuato un sopralluogo per verificare il risultato finale dei lavori, sottolineando l’importanza dell’opera per il futuro della città.

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