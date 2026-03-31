Al via voli Finnair: nuovo collegamento diretto tra Catania e Helsinki. La Sicilia si apre al Nord Europa e oltre

Catania – Nuove opportunità di viaggio e connessioni internazionali per la Sicilia: Finnair, la compagnia di bandiera della Finlandia, insieme a SAC, celebra oggi l’avvio ufficiale del nuovo collegamento diretto tra Catania e Helsinki.

Il volo, operativo da oggi 31 marzo 2026, sarà disponibile per tutta la stagione estiva fino alla fine di ottobre, con tre frequenze settimanali. La rotta sarà servita da aeromobili Airbus A320 e A321, pensati per garantire comfort ed efficienza durante il viaggio.

L’apertura di questa tratta rappresenta un tassello strategico per il rafforzamento dei collegamenti tra il Sud Italia e il Nord Europa. “Siamo lieti di introdurre la nuova rotta tra Catania e Helsinki, unendo idealmente il cuore del Mediterraneo alla capitale finlandese”, ha dichiarato Geoffrey Carrage, Regional Manager Southern Europe di Finnair. “L’Italia rappresenta per noi un mercato prioritario e in costante crescita. Questo collegamento diretto testimonia la nostra volontà di investire nel territorio”.

Carrage ha inoltre sottolineato il valore dell’esperienza offerta dalla compagnia: “I viaggiatori catanesi potranno scoprire la ‘Finnish happiness’ e contare su un hub strategico verso il resto del mondo, con un servizio premiato a livello internazionale, come dimostrano i 15 riconoscimenti consecutivi agli Skytrax World Airline Awards come miglior compagnia del Nord Europa”.

Soddisfazione anche da parte dei vertici SAC. “L’attivazione del collegamento diretto tra Catania e Helsinki rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro aeroporto”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC, e Nico Torrisi, Amministratore Delegato. “Questa nuova rotta rafforza la connettività della Sicilia con il Nord Europa, aprendo opportunità sia per il turismo in ingresso sia per i passeggeri in partenza”.

Il nuovo collegamento non è solo una rotta, ma una porta verso nuove esperienze. Helsinki si presenta come una capitale dinamica, dove natura e urbanità convivono armoniosamente: tra architettura contemporanea, musei iconici, boutique di design e una scena gastronomica in forte crescita.

Da qui, i viaggiatori potranno facilmente esplorare anche la Lapponia finlandese, celebre per i suoi paesaggi incontaminati e per fenomeni naturali unici come il suggestivo sole di mezzanotte.

Grazie all’efficienza del network Finnair, inoltre, Catania si collega indirettamente a destinazioni intercontinentali di primo piano. Dall’hub di Helsinki sarà possibile raggiungere città come Tokyo, Osaka e Nagoya in Giappone, oppure Los Angeles e Seattle negli Stati Uniti, fino a Toronto, nuova destinazione attiva da maggio.



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