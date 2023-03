3 nuovi ospedali e 8 case di comunità. L’Asp di Ragusa approva i progetti finanziati dal PNRR: c’è tempo fino al 2026

Tre ospedali e otto case della comunità: sono questi i progetti approvati dalla direzione strategica dell’Asp di Ragusa. Si tratta di progetti di fattibilità tecnico-economica approvati in linea amministrativa e finanziati nell’ambito del PNRR.

TRE OSPEDALI: A RAGUSA, COMISO E SCICLI



I tre Ospedali di Comunità, il cui obiettivo è il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia attraverso l’erogazione di servizi a bassa intensità clinica, sorgeranno a Ragusa (2,4 milioni di investimento complessivo), Comiso (2,3 milioni) e Scicli (2,3 milioni).

LE OTTO CASE DI COMUNITA‘

Le Case della Comunità, invece, saranno dislocate nel resto della provincia: le due strutture “hub”, che oltre a garantire i servizi di assistenza primaria di prossimità, offriranno attività specialistica e di base, avranno sede a Modica (4 milioni) e Vittoria (1,2 milioni).

Le altre, invece, nei comuni di Santa Croce Camerina (783 mila euro), Giarratana (783 mila euro), Acate (927 mila euro), Ispica (1,2 milioni), Chiaramonte Gulfi (1,4 milioni) e Monterosso Almo (2,3 milioni).

In ordine alla realizzazione degli interventi e come da indicazione dell’assessorato regionale alla Salute, è stata perfezionata l’adesione alle procedure espletate dall’Agenzia Invitalia S.p.A. in qualità di Centrale di committenza, cui spetta la pubblicazione dei relativi bandi per l’affidamento dei successi livelli di progettazione ed esecuzione dei lavori. Per la realizzazione delle opere c’è tempo fino al 2026.