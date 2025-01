Zone rosse da istituire a Vittoria. La proposta del sen. Sallemi. Ecco cosa significa

VITTORIA – Il senatore Salvo Sallemi (Fratelli d’Italia) interviene sulla recente ondata di furti con spaccata che ha colpito la città di Vittoria, esprimendo la sua solidarietà ai commercianti e ai cittadini vittime di questi atti criminali. “In seguito all’ondata di furti con spaccata che ha colpito la nostra comunità, desidero esprimere la mia più profonda solidarietà ai commercianti e ai cittadini di Vittoria che hanno subito ingenti danni in queste ultime settimane. I sacrifici e il lavoro dei cittadini onesti debbono essere tutelati con tutti i mezzi a disposizione”, ha dichiarato.

Incontri istituzionali per rafforzare la sicurezza

Sallemi ha annunciato un’immediata azione istituzionale, con incontri già programmati per affrontare l’emergenza sicurezza. “A strettissimo giro incontrerò il neo Questore di Ragusa per chiedere uno sforzo ancora maggiore per garantire la sicurezza nella nostra città. Il lavoro delle forze di polizia è sempre encomiabile e auspico che presto questa recrudescenza criminale venga fermata”, ha affermato il senatore.

Inoltre, Sallemi ha in programma un incontro con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitare una maggiore attenzione verso la comunità vittoriese.

Proposte per zone rosse e misure locali

Sallemi ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata tra le istituzioni locali e nazionali, proponendo soluzioni concrete. “Con il decreto Sicurezza e le nuove direttive, è possibile richiedere l’istituzione di zone rosse specifiche per contrastare situazioni di bivacco e degrado. In questo frangente, ognuno deve fare la sua parte, a partire dall’Amministrazione Comunale”.

Il senatore ha indicato diverse misure che potrebbero essere adottate, come il rafforzamento della polizia locale, un incremento della videosorveglianza, controlli più capillari e l’impiego della vigilanza privata. “Queste sono buone pratiche già sperimentate in Comuni vicini a Vittoria. È necessario lavorare per tutelare il commercio e l’immagine della città, evitando qualsiasi forma di scaricabarile”.

