“Zio Pietro” sorride da lassù: Modica ritrova il suo riqualificato stadio e la sua anima sportiva. VIDEO

Modica ritrova la sua Casa dello sport: inaugurato il nuovo stadio “Pietro Scollo”.

Modica ha ritrovato uno dei suoi luoghi simbolo. Questa mattina è stato inaugurato ufficialmente lo stadio comunale “Pietro Scollo”, completamente riqualificato e pronto ad accogliere nuovamente atleti, società sportive e cittadini. Un ritorno atteso da anni, che segna non solo la rinascita di un impianto sportivo, ma anche la volontà dell’amministrazione di restituire alla città spazi di aggregazione e benessere.

All’esterno dell’impianto, una targa ricorda Pietro Scollo, figura storica dello sport modicano e grande appassionato di calcio, a cui lo stadio è intitolato. Per tutti “zio Pietro”, è stato per decenni un punto di riferimento per generazioni di sportivi e tifosi, simbolo di dedizione e amore per la maglia della città.

Una riqualificazione completa

L’intervento di riqualificazione ha riguardato diversi aspetti strutturali e funzionali dello stadio: dal terreno di gioco agli spalti, dagli spogliatoi agli impianti di illuminazione e sicurezza, fino alle aree di accesso e accoglienza per il pubblico. L’obiettivo – spiegano dal Comune – era restituire a Modica un impianto moderno, sicuro e pienamente fruibile, capace di accogliere eventi sportivi e manifestazioni cittadine di alto livello.

La giornata di inaugurazione si è trasformata in una vera e propria festa collettiva, con la partecipazione di associazioni, società sportive, scuole e tantissimi cittadini.

“Un sogno che diventa realtà”

«Modica ha di nuovo la sua Casa dello sport – ha commentato la sindaca Maria Monisteri Caschetto – più bella, accogliente e funzionale. È il frutto di un percorso lungo, fatto di impegno, di scelte coraggiose e di tanto lavoro amministrativo. Oggi possiamo consegnare ai modicani uno spazio rigenerato, simbolo della voglia di rinascita della nostra comunità».

La sindaca ha ricordato anche come la riapertura dello stadio rientri in una visione più ampia: «Entro novembre – ha aggiunto – contiamo di riaprire anche la piscina comunale. Stiamo restituendo alla città luoghi che non sono solo strutture sportive, ma veri centri di socialità, salute e benessere».

Soddisfazione anche dall’assessore ai Lavori pubblici Antonio Drago, che ha seguito da vicino l’intero iter di riqualificazione. «Abbiamo lavorato con determinazione per riportare lo stadio al suo splendore – ha spiegato – e oggi possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante. Ma non ci fermeremo qui: continueremo a migliorarne servizi e funzionalità, perché diventi sempre più un punto di riferimento per tutte e per tutti».

Un tributo a “Zio Pietro”

Durante la cerimonia è stato dedicato un momento di memoria a Pietro Scollo, figura indimenticabile per chiunque abbia amato lo sport modicano. Una targa lo raffigura e lo ricorda “Non è solo un ricordo – ha sottolineato la sindaca – ma un modo per tenere viva la sua passione. Oggi Modica celebra anche lui». Presente il figlio Elio Scollo.

Lo stadio “Pietro Scollo”, rinato sotto una nuova luce, torna così a essere un simbolo di comunità, orgoglio e appartenenza. foto di Gianni Lucifora

© Riproduzione riservata