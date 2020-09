Ylenja Lucaselli in Sicilia per valorizzare il vino locale - Ragusa Oggi

Ylenja Lucaselli in Sicilia per valorizzare il vino locale

Condividi su:

“Il vino siciliano parla al mondo con la sua tradizione e la qualità. E’ un importante pilastro del Made in Italy di scuola mediterranea”.

Lo dichiara Ylenja Lucaselli, avvocato, imprenditrice e deputata di Fratelli d’Italia, alla vigilia del minitour che, da domani, giovedì 17 settembre e per quattro giorni condurrà in Sicilia.

Una fitta agenda tra incontri istituzionali e visite alle cantine della Regione con un unico scopo: raccogliere proposte, sensibilità, buone pratiche per implementare la presenza del vino siciliano nel mercato internazionale. Ylenja Lucaselli, infatti, è anche global advisor della Southern Glazer’s Wine and Spirits, con sede a Miami e in Texas, società che distribuisce circa 60 milioni di bottiglie italiane negli States.

“La Sicilia-spiega Lucaselli- produce un vino di eccellenza che però non è ancora sufficientemente valorizzato sui mercati internazionali. I consumi di vino siciliano sono tra i più bassi, considerando il totale delle etichette italiane, eppure troviamo prodotti di antichissima tradizione. Tutto questo va ‘messo a sistema’ con l’innovazione e la promozione del territorio”.