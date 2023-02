XCO di Modica, tra sport e turismo

Dopo il successo delle prime due edizioni torna il prossimo 5 marzo l’XCO Città di Modica Cyclò, divenuto ormai uno degli appuntamenti centrali della stagione di mtb in Sicilia. La gara, inserita nel quadro della Coppa Sicilia, sarà quest’anno una delle Top Class del calendario regionale, quindi richiamerà tutti i principali specialisti dell’Isola e non solo, considerando il prestigio che la gara ragusana ha saputo guadagnarsi in così breve tempo.



Si torna a gareggiare nell’Area Attrezzata Mangiagesso, al cui interno è disegnato tutto il percorso della gara. Un tracciato tecnicamente completo, con molti saliscendi con pendenze che arrivano a toccare il 26%, single track misto terra, roccia e radici, per un totale di 5 km da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. Per le categorie giovanili il circuito sarà ridotto a 3 km.



Il costo delle iscrizioni è unico, 20 euro per ogni categoria con scadenza venerdì 3 marzo. Non saranno accettate iscrizioni il giorno di gara per non aggravare il lavoro della segreteria. Le partenze inizieranno alle 9:00 con le prove amatoriali, alle 10:00 la gara per Esordienti e Allievi, alle 11:00 la prova per le categorie assolute. Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria. Nell’occasione verranno reintrodotti i servizi assenti per le disposizioni sanitarie nelle prime due edizioni, a cominciare dal lavaggio bici. Ci sarà anche un’area attrezzata per i mezzi dei team, con autorizzazione da richiedere attraverso il sito della società organizzatrice.



L’occasione della gara potrebbe essere unita anche alla possibilità di scoprire un vero tesoro del barocco siciliano, con tanti bellissimi monumenti, dal Duomo di San Giorgio a quello di San Pietro, dal Castello dei Conti al Teatro Garibaldi per non parlare dei tanti palazzi del centro storico, ognuno con un a propria storia e identità. Non basterebbe una giornata per vedere tutto…