Wizzair lancia il volo da Comiso a Milano. Da aprile prossimo tre volte a settimana

Si anticipa di due mesi il volo Wizzair che collegherà l’aeroporto di Comiso a Milano Malpensa. La rotta, già annunciata nei mesi scorsi dalla Sac, era prevista per giugno 2024 (operatività dal 24 giugno).

Di recente però Wizzair, attualmente terza compagnia in Italia, ha messo in vendita i biglietti per la nuova rotta, annunciandone l’operatività per il 2 aprile 2024. Si volerà da Comiso per Milano (e viceversa) il martedì, giovedì, sabato.

Voli trisettimanali

I voli da Milano per Comiso saranno operati il martedì e il sabato alle 10,45, il giovedì alle 18,45.

Da Comiso per Milano Malpensa si volerà il martedì e il sabato alle 13,20 e il giovedì alle 21.20.